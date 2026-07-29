Bombeiros recolhem cão perdido no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses recolheram, na manhã desta quarta-feira, um cão idoso que se encontrava perdido na Rua Bela de São Tiago, no Funchal.

O animal não apresentava quaisquer ferimentos, mas, devido à idade avançada e ao facto de se encontrar sem o respectivo proprietário, foi recolhido pelos bombeiros e encaminhado para o canil.