Criança cai de terceiro andar em Câmara de Lobos

Uma menina de três anos sofreu, ao início da noite desta terça-feira, uma queda de um terceiro andar de um prédio situado no Bairro das Malvinas, em Câmara de Lobos.

O alerta foi dado pelas 20 horas, tendo sido mobilizados para o local uma equipa da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que prestaram assistência à vítima.

Após receber os primeiros cuidados no local, a criança foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, a criança apresentava ferimentos externos e uma suspeita de fractura de uma perna.