IPMA prolonga aviso de tempo quente na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a alongar os avisos meteorológicos de tempo quente para o arquipélago da Madeira, desta feita até às 18 horas de domingo, 2 de Agosto, devido à persistência de temperaturas máximas elevadas.
A costa sul da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas, mantêm-se sob aviso amarelo, motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.
Proteção Civil alerta para calor e risco de incêndio durante o Rali da Madeira
O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) emitiu um aviso à população devido à previsão de temperaturas elevadas, tempo quente e seco e aumento do risco de incêndio rural, numa altura em que decorre o Rali da Madeira 2026.