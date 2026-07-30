IPMA prolonga aviso de tempo quente na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a alongar os avisos meteorológicos de tempo quente para o arquipélago da Madeira, desta feita até às 18 horas de domingo, 2 de Agosto, devido à persistência de temperaturas máximas elevadas.

A costa sul da ilha da Madeira, bem como as regiões montanhosas, mantêm-se sob aviso amarelo, motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.