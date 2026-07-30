Chega questiona benefícios fiscais e falta de planeamento na obra da Rua dos Dragoeiros

Os autarcas do Chega na Ribeira Brava, Renata Rocha e Roberto Gonçalves, criticaram a forma como o executivo municipal tem gerido a empreitada de regeneração da Rua dos Dragoeiros, obra que, meses após o início, continua por concluir e já causou, diz o partido, prejuízos a moradores e comerciantes.

Em causa está também uma proposta de benefícios fiscais apresentada na última Assembleia Municipal para compensar os proprietários afetados. Divulgada como uma isenção de IMI, a medida incluía também isenção de IMT, o que levanta dúvidas aos autarcas do Chega. "A transparência não pode ser selectiva", afirmou Renata Rocha, questionando os critérios e beneficiários da medida.

Roberto Gonçalves recordou que o partido alertou desde o início para a falta de planeamento da obra e para os impactos no comércio e na circulação. O autarca criticou ainda a decisão tardia de aplicar pavimento betuminoso, alterando a solução inicialmente prevista, considerando que essa alternativa poderia ter evitado meses de transtornos à população.

Os dois autarcas reafirmaram o compromisso de continuar a fiscalizar a atuação do executivo, exigindo maior transparência e responsabilidade na gestão dos assuntos municipais da Ribeira Brava.