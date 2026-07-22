ANA apresenta hoje planeamento detalhado da construção do Aeroporto Luís de Camões

A ANA - Aeroportos apresenta hoje o terceiro relatório técnico do Aeroporto Luís de Camões, documento que deverá incluir o planeamento detalhado da construção, bem como a calendarização das obras.

A apresentação será feita durante a sessão denominada "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo", no Centro de Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém, que contará com a presença do ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A ANA entregou ao Governo em 17 de julho o relatório técnico do novo aeroporto de Lisboa, que deverá detalhar as soluções de engenharia para as diferentes infraestruturas aeroportuárias, designadamente pistas, caminhos de circulação de aeronaves ('taxiways'), placas de estacionamento, terminal e respetivas acessibilidades.

Este é o terceiro documento entregue pela concessionária no âmbito da preparação da candidatura ao Aeroporto Luís de Camões, depois do relatório de consultas, apresentado em julho de 2025, e do relatório preliminar do estudo ambiental, entregue em janeiro deste ano.

De acordo com o calendário estabelecido, a ANA deverá apresentar o relatório financeiro em 17 de janeiro de 2027 e concluir a candidatura ao novo aeroporto em janeiro de 2028.

No relatório inicial entregue ao Governo em dezembro de 2024 e divulgado em janeiro, a ANA estimou em 8,5 mil milhões de euros o custo de construção do novo aeroporto, a instalar no Campo de Tiro de Alcochete.

A concessionária previa financiar cerca de sete mil milhões de euros através da emissão de dívida e propunha um aumento progressivo das taxas aeroportuárias no Aeroporto Humberto Delgado entre 2026 e 2030.

A ANA propôs também o prolongamento por mais 30 anos do contrato de concessão aeroportuária, até 2092, para assegurar o reembolso do investimento e a sustentabilidade económica da concessão, sem apoio financeiro público.

O contrato de concessão atualmente em vigor foi assinado em 2012, por um período de 50 anos.

A concessionária prevê que o Aeroporto Luís de Camões entre em funcionamento em meados de 2037, admitindo antecipar a abertura para o final de 2036 caso sejam acordadas com o Governo otimizações ao calendário.

A ANA -- Aeroportos de Portugal, integrada na VINCI Airports desde 2013, gere os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira, Porto Santo, Ponta Delgada, Santa Maria, Horta e Flores, bem como o Terminal Civil de Beja.