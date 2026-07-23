ARM investe 13,5 milhões na modernização da rede de abastecimento de água do Porto Santo

O secretário regional de Agricultura e Pescas visitou hoje, acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da Águas e Resíduos da Madeira, uma das frentes da empreitada de reabilitação e modernização das redes de abastecimento de água do Porto Santo, intervenção considerada determinante para reforçar a sustentabilidade dos recursos hídricos da ilha e melhorar a qualidade do serviço prestado à população.

Com um investimento de cerca de 13,5 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), esta empreitada constitui uma das maiores intervenções de sempre na rede de abastecimento de água do Porto Santo. Iniciada em fevereiro de 2025, prevê a renovação de cerca de 25,2 quilómetros de condutas, a substituição de troços em elevado estado de degradação e a modernização de equipamentos e sistemas elevatórios, contribuindo para um sistema mais eficiente, fiável e resiliente.

Durante a visita, o Secretário Regional destacou a importância estratégica desta intervenção, sublinhando que se trata de uma obra estrutural e absolutamente necessária para responder aos desafios atuais e futuros da gestão da água no Porto Santo.

"Esta é uma obra essencial para o futuro do Porto Santo. Estamos a intervir numa infraestrutura fundamental, com o objetivo de reduzir as perdas de água, diminuir as roturas e garantir um sistema de abastecimento mais eficiente, mais seguro e mais preparado para responder às necessidades da população nas próximas décadas", afirmou o secretário regional.

A empreitada decorreu de forma faseada e entrou na sua fase final, tendo o secretário regional reforçado a importância do investimento na sustentabilidade da ilha.

"Investir na rede de abastecimento de água é investir na sustentabilidade do Porto Santo, na qualidade de vida da população e na capacidade da ilha enfrentar os desafios futuros. A modernização destas infraestruturas permitirá uma utilização mais eficiente da água e garantirá melhores condições de serviço para as atuais e futuras gerações de porto-santenses", concluiu.

No final, Nuno Maciel aproveitou para agradecer a compreensão da população pelos inconvenientes e perturbações no seu dia-a-dia, mas dado o volume e dispersão das intervenções, aliado aos curtos prazos para o cumprimento das metas do PRR, foram inevitáveis algumas sobreposições e trabalhos em simultâneo.