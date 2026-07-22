PS questiona Governo sobre encerramento da Pousada dos Vinháticos

A presidente do PS-Madeira exigiu, esta manhã, explicações ao Governo Regional sobre a situação da Pousada dos Vinháticos, na Serra de Água, considerando incompreensível que o imóvel continue encerrado quatro anos após a sua concessão, sem sinais de obras ou de início da exploração prevista.

Em conferência de imprensa, Célia Pessegueiro recordou que, em 2022, foi celebrado um contrato de concessão por 20 anos, que incluía um período de carência de quatro anos, durante o qual o concessionário ficava isento do pagamento de renda para realizar as obras de remodelação necessárias à transformação da antiga pousada num hotel com capacidade para até 40 quartos. Segundo a líder socialista, explicado na nota enviada, terminado esse período, "não há qualquer sinal ou evidência" de que o projecto tenha avançado. "Não há obras, não há nenhum vestígio de que houvesse sequer uma tentativa de adaptação deste espaço", afirmou, defendendo que a situação representa um duplo prejuízo para a Região, já que o património público continua ao abandono e o Governo não recebeu qualquer renda durante o período de carência.

Perante o incumprimento das condições estabelecidas no contrato, Célia Pessegueiro entende que o Executivo regional deveria ter denunciado a concessão antes mesmo do fim do período de carência.

A presidente do PS adiantou ainda que, depois de já ter solicitado esclarecimentos à Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, o partido irá requerer o contrato de concessão para analisar todo o processo, incluindo a situação dos trabalhadores anteriormente afectos à unidade.

Célia Pessegueiro considerou que este é apenas um exemplo daquilo que classifica como uma má gestão do património público regional, apontando igualmente o encerramento do bar e do parque de estacionamento do complexo desportivo da Ribeira Brava como outro caso que merece explicações.