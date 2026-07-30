Samy Bamba é reforço do Marítimo para as próximas três épocas

O Marítimo oficializou, esta tarde, a contratação do atacante Samy Bamba.

Tal como DIÁRIO já tinha avançado na edição da passada terça-feira, o extremo alemão, de 22 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, ficando ligado ao emblema verde-rubro até 2029.

Formado na academia do Borussia Dortmund, onde cumpriu onze épocas, Bamba destacou-se como uma das promessas da sua geração no futebol alemão. Internacional pelas selecções jovens da Alemanha, o atacante conta ainda com experiência na Bundesliga, após representar o VfL Bochum, tendo alinhado mais recentemente ao serviço do Willem II, dos Países Baixos.

"Rápido, criativo e versátil", Samy Bamba pode actuar em ambos os corredores ofensivos, bem como em zonas mais interiores do ataque. "Dotado de uma forte capacidade de desequilíbrio no um para um, velocidade e qualidade técnica, chega à Madeira para acrescentar talento e soluções ao setor ofensivo da equipa orientada por Mitchell van der Gaag", sublinha o emblema maritimista.