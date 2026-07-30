Francisca Marote festeja com ouro no circuito europeu
A jovem tenista madeirense Francisca Marote venceu hoje a final de pares do Open de Kottingbrunn, na Áustria, etapa do circuito europeu de sub-16.
Francisca Marote conquistou esta quinta-feira mais um título internacional, ao sagrar-se campeã da variante de pares do torneio Tennis Europe de categoria 2, disputado em Kottingbrunn, na Áustria.
A tenista madeirense formou dupla com a húngara Sophia Olah e voltou a mostrar grande capacidade de superação na final. Depois de vencerem o primeiro set por 7-5, viram as primeiras cabeças de série, a britânica Mila Bray e a francesa Juliette Lafont, responderem com um expressivo 6-1, levando a decisão para o super tie-break.
No desempate decisivo, Francisca Marote e Sophia Olah foram mais fortes e fecharam o encontro com um triunfo por 10-7, garantindo a conquista do título.
Este é o sétimo título internacional de Francisca Marote no Circuito Tennis Europe e o segundo conquistado em 2026. O primeiro foi alcançado em fevereiro, quando a madeirense venceu um torneio ao lado da também madeirense Madalena Fernandes.