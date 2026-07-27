Madeira e Beja vencem a Grande Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua

A Madeira conquistou o primeiro lugar na competição masculina da 23.ª edição da Grande Final do Torneio Nacional de Futebol de Rua, que decorreu entre 22 e 26 de Julho, em Viseu. A equipa madeirense terminou a prova no topo da classificação, à frente de Setúbal, enquanto Humberto, representante da região, foi distinguido como o melhor jogador do torneio.

A competição reuniu mais de 300 participantes de todo o país, contando também com equipas internacionais do México, Polónia, França e uma formação do projeto REPLAY. No torneio feminino, a vitória sorriu a Beja, com Lisboa a terminar na segunda posição.

Ao longo de cinco dias, Viseu acolheu um programa que aliou competição desportiva a atividades culturais, recreativas e educativas, promovendo o futebol de rua como instrumento de inclusão social, cidadania e desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Organizada pela Associação CAIS, em parceria com a Câmara Municipal de Viseu e a Adamastor, a iniciativa contou com o apoio de diversas entidades nacionais e internacionais, entre as quais a FIFA Foundation, a UEFA Foundation e a Federação Portuguesa de Futebol. Desde 2004, a CAIS é a entidade responsável pela promoção do Futebol de Rua em Portugal.