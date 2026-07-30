Câmara do Funchal aprova 12 projectos culturais e 70 mil euros de apoios

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, por unanimidade, 12 projectos no âmbito do programa Circular e um apoio global de 70 mil euros destinado a agentes das áreas da educação, desporto e juventude.

As deliberações foram destacadas pelo presidente da autarquia, Jorge Carvalho, no final da reunião do executivo municipal, que considerou estas medidas como uma continuidade da política do município nestas áreas.

Segundo o autarca, o Programa Circular, de âmbito cultural, permite que agentes culturais do concelho possam deslocar-se para fora da Região, incluindo ao território continental e ao estrangeiro, para apresentar os seus trabalhos e produções.

“Esta é uma forma de levarmos a nossa cultura não só ao território continental, mas também em espaços fora do país”, afirmou Jorge Carvalho.

Na mesma reunião, foi ainda aprovado um apoio de 70 mil euros destinado a um conjunto de agentes ligados à educação, ao desporto e à juventude.

De acordo com o presidente da Câmara, a medida dá continuidade à política municipal de apoio a estas áreas, tendo ambas as propostas recebido aprovação unânime do executivo camarário.