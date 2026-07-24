Reforço do investimento cultural

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai apoiar 64 instituições e organizações na próxima temporada artística do Teatro Municipal Baltazar Dias, que foi apresentada para 2026/2027.

Na apresentação da programação, que decorreu hoje, Jorge Carvalho destacou o crescimento do investimento municipal na cultura, a celebração de contratos plurianuais com entidades culturais e o facto de os apoios à cultura terem ultrapassado, pela primeira vez, os 500 mil euros.

O responsável salientou ainda o número recorde de espectadores alcançado pelo Teatro Municipal Baltazar Dias, considerando estes indicadores importantes para a avaliação das políticas culturais.

A próxima temporada artística apoia 64 instituições e organizações ligadas a diferentes áreas, desde a dança, ao folclore, teatro, cinema, música, literatura e artes visuais, incluindo também festivais e outras iniciativas culturais.

Jorge Carvalho defendeu que a política cultural deve cumprir dois objectivos fundamentais, nomedamente criar condições para que os artistas possam desenvolver o seu talento e criatividade e, simultaneamente, contribuir para a formação e construção de públicos. "Não faz sentido termos criações, mas depois não termos quem possa efectivamente usufruir e apreciar", afirmou.

O responsável destacou ainda a importância de aproximar a cultura das escolas e dos mais jovens, defendendo que o contacto com a arte deve começar desde cedo. "Se não criarmos as condições para conhecermos os espaços e a arte, dificilmente poderemos exigir que depois, numa fase mais adulta, possa existir essa identidade e essa identificação", sublinhou.

Jorge Carvalho salientou também a importância das parcerias entre as entidades públicas, as instituições culturais, as associações e os artistas, considerando que são estas estruturas que permitem concretizar uma programação cultural diversificada e com impacto na cidade.

Durante a intervenção, deixou ainda uma referência ao regresso de ‘O Diário de Anne Frank’ ao Teatro Municipal Baltazar Dias, marcado para 11 de Setembro, incentivando as escolas a proporcionarem aos alunos o contacto com a peça.

O responsável destacou, por fim, a importância da oferta cultural para uma cidade com forte dimensão turística, considerando que a cultura contribui para a qualidade e para a atractividade do Funchal, tanto para os residentes como para os visitantes.

Jorge Carvalho agradeceu o trabalho desenvolvido pelas equipas e pelas entidades culturais que contribuem para a programação artística e garantiu a continuidade do apoio à cultura. "Continuaremos a criar as condições para que todos aqueles que se dedicam à cultura possam encontrar na nossa cidade um espaço de realização das suas motivações, das suas competências, dos seus talentos e da sua profissão", afirmou.