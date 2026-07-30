Dez portugueses e lusodescendentes continuam desaparecidos na sequência do duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho, segundo o mais recente balanço do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

O duplo sismo causou a morte a 135 cidadãos portugueses e lusodescendentes, dos quais 115 tinham também a nacionalidade venezuelana.

Das vítimas mortais, 107 eram adultos e 28 menores.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas, provocando pelo menos 5.546 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo os dados oficiais.

O duplo sismo ocorreu a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.