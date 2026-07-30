Santa Cruz aprova mais de 357 mil euros de apoio ao associativismo

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, na reunião ordinária realizada hoje, apoios superiores a 357 mil euros destinados ao movimento associativo nas áreas da Educação, Desporto, Social, Cultura, Religião e Ambiente.

De acordo com o comunicado divulgado pela autarquia, o desporto será a área com maior fatia de apoio, com um valor total de 188 mil euros, beneficiando cerca de 30 mil praticantes. Entre os investimentos previstos estão as bombas de calor para a Associação Desportiva da Camacha, no valor de 34 mil euros; a lavandaria do Desportivo de Gaula, no valor de 15 mil euros; e a nova iluminação sustentável do Canicense, num investimento de 40 mil euros.

Na área da religião, foram aprovados apoios no valor global de 71 mil euros, destinados a intervenções em diferentes espaços paroquiais. Entre os projectos apoiados estão melhoramentos no edifício e áreas envolventes da Fábrica da Igreja Paroquial das Eiras (20 mil euros), a reabilitação do salão paroquial e sala de catequese da Fábrica da Igreja Paroquial de Gaula (15 mil euros), a reabilitação do retábulo com nicho e púlpito da Fábrica da Igreja Paroquial do Caniço (12 mil euros), a intervenção no soalho da sacristia da Fábrica da Igreja Paroquial da Camacha (5.400 euros) e a aquisição, restauro e valorização do órgão de tubos da Fábrica da Igreja Paroquial da Assomada (14 mil euros).

A Câmara Municipal de Santa Cruz destaca que o movimento associativo tem sido, há uma década, "um parceiro indispensável" nas áreas do desporto, cultura, coesão social, sustentabilidade ambiental, educação e cidadania. Segundo a autarquia, desde 2017 foram criados mecanismos de apoio destinados a avaliar o interesse municipal dos projectos apresentados pelas diferentes entidades.

Nos últimos dez anos, refere ainda o município, foram investidos quase dois milhões de euros no apoio ao movimento associativo.

Na mesma reunião, foi também aprovado o novo regulamento municipal de atribuição de bolsas de estudo e apoios complementares para o ensino superior, que introduz alterações nos valores e nas condições de acesso.

Entre as mudanças está a possibilidade de os estudantes acumularem bolsas sem redução do apoio atribuído pela autarquia. Os valores das bolsas foram igualmente actualizados: no primeiro escalão, os estudantes que frequentam estabelecimentos de ensino fora da Região passam a receber 1.000 euros e os que estudam na Madeira 700 euros.

No segundo escalão, os valores aumentam de 600 para 700 euros para estudantes fora da Região e de 400 para 500 euros para os alunos que frequentam o ensino superior na Madeira.

O regulamento passa ainda a definir directamente os valores das bolsas de doutoramento, fixando apoios de 1.000 euros para o primeiro escalão e de 700 euros para o segundo escalão.