Câmara do Funchal apoia Marítimo com mais de 147 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal e o Club Sport Marítimo assinaram, esta tarde, um protocolo de cooperação, em que a autarquia atribui ao clube um apoio de 147.530 euros destinados à organização de eventos desportivos, preservação da memória histórica e a formação dos atletas mais jovens.

Na assinatura, o presidente da CMF realçou a importância da preservação da "memória2 das instituições sendo que, no caso do Marítimo, trata-se de um "espólio conquistado ao longo de mais de um século de competições" e que "demonstra a dedicação de muitos, desde os atletas e dirigentes ao longo das diferentes épocas".

Jorge Carvalho realçou ainda a importância do clube para o Funchal e a sua "dimensão desportiva", em número de atletas e modalidades, sem esquecer a formação, dai este apoio municipal.

De salientar que o Programa Jovem Atleta da autarquia reserva 27.850 euros para o Marítimo, para 17 modalidades, a que acresce 100 mil para o museu do clube e ainda quase 20 mil euros para dois eventos: o Torneio Internacional Marítimo Centenário 12 e o Madeira Fighting Championship (Gala Muay Thai).