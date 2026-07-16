Câmara do Funchal reforça apoio ao Club Sports Madeira para 62,7 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal formalizou esta quinta-feira um protocolo de cooperação com o Club Sports Madeira no valor de 62.709 euros, destinado a apoiar a organização do Rali Vinho Madeira 2026, o Programa Jovem Atleta e várias modalidades amadoras do clube.

O protocolo foi assinado pelo presidente da autarquia, Jorge Carvalho, e pelo presidente do Club Sports Madeira, Paulo Fontes, na presença da vereadora com o pelouro do Desporto e Juventude, Helena Leal. Do montante global, cerca de 49 mil euros destinam-se à realização do Rali Vinho Madeira 2026, estando o restante apoio direccionado para o Programa Jovem Atleta, as modalidades de andebol, voleibol e badminton, bem como para a participação em competições internacionais.

Na cerimónia, Jorge Carvalho explicou que, ao contrário das edições anteriores, as viaturas do rali não ficarão em parque fechado na Praça do Município. Este ano, essa estrutura será instalada no antigo GAG2, em São Martinho, uma decisão justificada com a necessidade de preservar a praça e de reduzir os constrangimentos na circulação no centro da cidade.

O autarca sublinhou a importância do Rali Vinho Madeira, que decorre entre 30 de Julho e 1 de Agosto, destacando o forte impacto e mobilização que o evento gera no Funchal.

Por sua vez, Paulo Fontes agradeceu o reforço do apoio municipal, salientando que, além da componente financeira destinada ao rali e às modalidades do clube, a colaboração logística da Câmara Municipal é igualmente essencial para o sucesso da organização.