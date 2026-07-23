Funchal aprova contratação de 92 novos trabalhadores para reforçar serviços municipais

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta quinta-feira, em reunião de Câmara, a abertura de procedimentos concursais para a contratação de 92 novos trabalhadores, destinados a reforçar diferentes áreas operacionais da autarquia.

Segundo o presidente da autarquia, Jorge Carvalho, estas admissões visam melhorar a capacidade de resposta dos serviços municipais, com destaque para a contratação de asfaltadores, calceteiros, carpinteiros, coveiros, serralheiros civis, fiscais, entre outras categorias profissionais.

A proposta foi aprovada por unanimidade, aponta nota remetida à imprensa.

Na mesma reunião, foi ainda aprovado, por maioria, um pedido de informação prévia relativo ao projecto de arquitectura para a construção de um edifício de habitação colectiva na Boa Nova, freguesia de Santa Maria Maior. A proposta contou com os votos contra dos vereadores do JPP.

Apesar de se tratar de um investimento privado, Jorge Carvalho sublinhou a relevância do projecto, que prevê a construção de um edifício com 45 fogos habitacionais. O empreendimento contempla ainda a criação de 17 lugares de estacionamento público, o alargamento da via onde será implantado e a construção de passeios.

O autarca manifestou, por isso, estranheza em relação ao sentido de voto do JPP, considerando que a escassez de habitação é um dos principais desafios que o Funchal enfrenta actualmente.