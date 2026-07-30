Gonçalo Félix abre estrada no arranque do Rali da Madeira

Gonçalo Félix e Henrique Freitas, ao volante de um Fiat Cinquecento, serão os primeiros a partir na 1.ª secção do Rali da Madeira, que arranca hoje.

A dupla madeirense terá a responsabilidade de abrir a estrada numa prova que teve hoje o primeiro momento competitivo, com o britânico Kris Meeke, em Toyota GR Yaris Rally2, a ser o mais rápido no shakedown de Água de Pena.

Kris Meeke foi o mais rápido no Shakedown Kris Meeke foi o piloto mais rápido no Shakedown do Rali da Madeira, que teve lugar esta manhã em Água de Pena. O piloto britânico com um Toyota GR Yaris Rally2 efectuou três passagens pelo traçado e obteve como melhor marca o tempo de 1:49.9.

A 67.ª edição do Rali da Madeira terá uma ordem de partida inversa à lista de inscritos, com algumas excepções. Os concorrentes com os números entre 60 e 64 partirão imediatamente antes dos participantes com viaturas RC2 e depois dos concorrentes com carros do grupo RC4.

A organização prevê ainda diferenças de dois minutos entre alguns concorrentes, de acordo com as necessidades da prova.

O programa para hoje inclui a cerimónia de partida, marcada para as 16 horas, na Praça do Povo, seguindo-se a super-especial Cidade do Funchal, com início previsto para as 19h30.

A prova, organizada pelo Club Sports da Madeira desde 1959, prossegue depois com os restantes troços cronometrados da 67.ª edição.