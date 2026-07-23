Zeca é a mascote do Rali da Madeira
A nova mascote adota o nome de Zeca e contém alusões a Zeca Cunha, o primeiro piloto madeirense a vencer a prova, em 1965 ao volante de um Triumph TR4.
O Rali da Madeira passa a ter uma mascote oficial, a partir da edição de 2026.
O seu nome é Zeca e é uma criação do escultor Ricardo Veloza. A figura adota este nome e contém alusões a Zeca Cunha, o primeiro piloto madeirense a vencer a prova, em 1965 ao volante de um Triumph TR4.
"O Zeca passará a fazer parte do imaginário deste evento mítico do desporto automóvel e figurará em muito do merchandising alusivo ao evento que, a partir de este ano, estará disponível para os indefetíveis do Rali e para todas as coleções que lhe surgem associadas.", adiantou a assessoria da prova madeirense.