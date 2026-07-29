40 concorrentes inscritos no Shakedown do Rali da Madeira

São 40 os concorrentes inscritos para o Shakedown do Rali da Madeira, a decorrer amanhã entre as 08:30 e 11:00 em Água de Pena, entre a Estrada dos Cardais e a ER 224. Nesta sessão utilizada pelas equipas para finalizarem os acertos das viaturas e a sua adaptação às características das estradas madeirenses, estarão presentes todos os principais pilotos inscritos naquela que é a 67ª edição da prova organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira. O Shakedown prevê a criação de um parque de assistência específico que funcionará no Parque Desportivo de Água de Pena, sob o aeroporto.

A Lista de inscritos para esta sessão pode ser descarregada aqui.