Pilotos cumprem verificações do Rali da Madeira 2026

Antes do arranque competitivo, o Rali da Madeira já começou a ganhar ritmo com o início, esta tarde, das verificações administrativas e técnicas, etapas obrigatórias que antecedem a entrada em prova das equipas.

As verificações administrativas iniciaram-se às 14 horas e decorrem até às 17 horas, na Praça CR7, onde é analisada toda a documentação necessária à participação dos concorrentes.

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Já as verificações técnicas arrancaram às 14h15 e terminam às 19 horas, no Cais 6 do Porto do Funchal, num momento onde os comissários técnicos confirmam a conformidade das viaturas com a respectiva ficha de homologação e verificaram se reúnem as condições exigidas para circulação na via pública e participação na competição.

Como é habitual, estes momentos atraem inúmeros adeptos da modalidade, que aproveitam a oportunidade para acompanhar de perto os pilotos, navegadores e máquinas que irão animar as estradas madeirenses ao longo dos próximos dias.

40 concorrentes inscritos no Shakedown do Rali da Madeira São 40 os concorrentes inscritos para o Shakedown do Rali da Madeira, a decorrer amanhã entre as 08:30 e 11:00 em Água de Pena, entre a Estrada dos Cardais e a ER 224. Nesta sessão utilizada pelas equipas para finalizarem os acertos das viaturas e a sua adaptação às características das estradas madeirenses, estarão presentes todos os principais pilotos inscritos naquela que é a 67ª edição da prova organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira. O Shakedown prevê a criação de um parque de assistência específico que funcionará no Parque Desportivo de Água de Pena, sob o aeroporto.

Bancadas para a Super-Especial do Rali da Madeira 2026 estão esgotadas A Comissão Organizadora do Rali da Madeira 2026 informou, esta quarta-feira, que se encontram esgotados todos os bilhetes para as bancadas da Super-Especial Cidade do Funchal, que marca o arranque da edição deste ano da prova.

Além das verificações, esta quarta-feira fica também marcada pelo início dos reconhecimentos das classificativas. Os concorrentes aproveitam para percorrer os troços do Palheiro Ferreiro, Ribeiro Frio, Chão da Lagoa e Cidade do Funchal, preparando assim a melhor estratégia para as especiais que integram a edição deste ano do Rali da Madeira.