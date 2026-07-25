Miguel Caires motivado para enfrentar o desafio do Rali da Madeira

Miguel Caires parte para o Rali da Madeira determinado em manter o ritmo competitivo que tem demonstrado esta temporada, assumindo como objectivo discutir os lugares cimeiros, apesar da forte concorrência esperada.

"Temos vontade de continuar a imprimir um ritmo forte e, se possível, de quando em vez, irmos intrometendo a nossa viatura por entre os primeiros lugares. É um enorme desafio, tendo em conta todos os nomes regionais, nacionais e internacionais que marcarão presença neste certame. No entanto, é algo que nos motiva", afirmou o piloto.

O piloto antecipa uma prova particularmente exigente, devido à extensão das classificativas e ao facto de algumas lhe serem praticamente desconhecidas. "Espero uma prova muito difícil, com classificativas muito longas, algumas praticamente desconhecidas para mim, o que se traduz numa imediata desvantagem face à nossa concorrência. Mas, como disse, tudo faremos para trazer mais emoção ao espetáculo. Tem sido sempre esse o objetivo e acho que temos conseguido. Esperemos que não se faça sentir o calor de outras edições passadas e da última prova do nosso campeonato", acrescentou.

Com 44 anos, Miguel Caires estreou-se nos ralis em 2019, ao volante de um Peugeot 208 R2. Nos dois anos seguintes competiu com um Ford Fiesta Rally4 e, em 2022, passou para um Renault Clio Rally4, com o qual conquistou a classe RC4 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

Desde então, tem evoluído ao volante de diferentes versões do Skoda Fabia da categoria RC2. Em 2025 estreou o atual Skoda Fabia RS Rally2, chegou a liderar uma prova e terminou o campeonato regional na terceira posição. Esta temporada já venceu várias classificativas e, apesar de ter iniciado o campeonato mais tarde, ocupa atualmente o quinto lugar da classificação geral.