Todos os inscritos no Rali da Madeira compareceram nas verificações

Todos os 86 concorrentes inscritos na 67.ª edição do Rali da Madeira compareceram esta quarta-feira nas verificações administrativas, cumprindo mais uma etapa antes do arranque da prova organizada pelo Club Sports da Madeira.

Caso todas as viaturas sejam aprovadas nas verificações técnicas iniciais, que ainda decorrem, serão 86 as equipas a alinhar à partida da prova, que se realiza ao longo de três dias e volta a percorrer vários concelhos da Região.

A lista oficial dos concorrentes admitidos à partida será divulgada esta quinta-feira, 30 de julho, pelas 13 horas, depois de concluído todo o processo de verificações.

A 67.ª edição do Rali da Madeira volta a reunir pilotos nacionais e internacionais, numa competição que é considerada uma das mais emblemáticas do automobilismo português e que, todos os anos, leva milhares de adeptos às estradas madeirenses.