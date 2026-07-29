Conservatório da Madeira reforça presença europeia com Erasmus+

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode está a reforçar a sua presença no espaço europeu através do Programa Erasmus+, promovendo a mobilidade de alunos, docentes e pessoal não docente, estabelecendo parcerias com escolas artísticas internacionais e participando em projectos europeus nas áreas da educação, cultura e inclusão.

No âmbito do projecto Erasmus+ atualmente em curso, integrado na Acção-Chave 1 — a vertente do programa que financia experiências de aprendizagem, ensino e formação no estrangeiro —, o Conservatório concretizou 21 mobilidades internacionais. Estas envolveram 14 alunos, quatro professores acompanhantes, dois docentes em regime de job shadowing (observação de boas práticas em contexto de trabalho) e uma encarregada de educação, cuja participação se enquadrou nas medidas de apoio à inclusão.

As mobilidades decorreram em instituições de referência em Espanha, nomeadamente a Escuela de La Manada, em Madrid, o Conservatori Professional de Dansa – Institut del Teatre, o Institut Mare de Déu de la Mercè, em Barcelona, e o Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Estas experiências permitiram aos participantes contactar com novos contextos educativos, artísticos e profissionais, experimentar diferentes palcos e métodos de trabalho, desenvolver autonomia pessoal e reforçar competências técnicas, performativas, linguísticas, sociais e interculturais.

A selecção dos participantes foi realizada de acordo com o Regulamento n.º 4/2025, publicado no JORAM, assegurando critérios de transparência, igualdade de oportunidades e adequação dos perfis aos objetivos pedagógicos do Conservatório.

Madeira como ponto de encontro europeu

A internacionalização não se fez apenas pela saída de alunos e docentes. O Conservatório acolheu também 10 grupos internacionais, provenientes de 6 países, num total de 49 participantes.

As instituições recebidas incluíram escolas e conservatórios de Espanha, Finlândia, Letónia, Estónia, Polónia e Lituânia, entre os quais o Conservatorio Profesional de Música de Palencia, o Joensuun Konservatorio, a Jelgavas Mūzikas vidusskola, o MUBA – Tallinna Muusika- ja Balletikool, o Zespół Szkół Salezjańskich Don Bosco we Wrocławiu, a Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, o Conservatorio Profesional de Música de Santiago, o Conservatorio de Música de Cartagena e o Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife.

A instituição recebeu ainda peritos convidados de Espanha, financiados pelo projecto Erasmus+ do Conservatório. Entre eles estiveram um designer conceptual e artista 3D do Institut Mare de Déu de la Mercè, com experiência em videojogos, cinema e publicidade, e uma professora, artista de teatro e co-fundadora do Centro de Investigación de las Artes Escénicas y Audiovisuales La Manada.

Estas presenças contribuíram para enriquecer a formação artística dos alunos, aproximando-os de práticas profissionais internacionais e de novas linguagens criativas.

Cooperação europeia também na cultura e literacia digital

Pela primeira vez, o Conservatório passou também a integrar a Acção-Chave 2 do Programa Erasmus+, a vertente dedicada à cooperação entre instituições e ao desenvolvimento de projetos de inovação e partilha de boas práticas. A participação acontece na qualidade de parceiro associado do projecto europeu C-Cycle – Cooperation on Cultural Yield through Coaching and Learning Evolution..

O projecto junta entidades da Grécia, dos Países Baixos e de Portugal, incluindo a Agência Helénica para o Desenvolvimento Local e Governo Local, a The Hague Academy for Local Governance, a APCA – Agência de Promoção da Cultura Atlântica, o Conservatório e a Universidade da Madeira.

O objectivo é promover reflexão e transferência de conhecimento sobre políticas culturais mais inclusivas, resilientes e sustentáveis, com especial atenção às regiões remotas da União Europeia.

Neste eixo de cooperação, o Conservatório integrou ainda a candidatura do projecto Educ’able, dedicado à literacia digital, em parceria com entidades de França, Grécia, Itália e Portugal.

Próximo objectivo: 60 mobilidades

Para o próximo ano lectivo, o Conservatório estima realizar cerca de 60 mobilidades Erasmus+, abrangendo aprendentes finalistas, professores acompanhantes, actividades de job shadowing para staff e a participação de peritos convidados, com recurso a verbas do projecto de 2025, mas também com o novo projecto aprovado para 2026/2027, no valor de cerca de 70 mil euros.

A instituição pretende ainda apresentar uma candidatura à Acção-Chave 2, reforçando o seu papel na construção de redes europeias nas áreas da educação artística, da cultura e da formação profissional.

O aumento da subvenção Erasmus+ atribuída ao Conservatório constitui um reconhecimento do trabalho já desenvolvido e cria novas condições para aprofundar uma estratégia de internacionalização assente na qualidade pedagógica, na inclusão e na ligação da Madeira à Europa. Com esta participação ativa no Erasmus+, o Conservatório continua a investir numa formação mais aberta, inovadora e conectada com os desafios europeus contemporâneos.