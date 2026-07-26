Fiéis enchem Santuário do Monte para homenagear padre Vítor Sousa

O Santuário de Nossa Senhora do Monte encheu-se, na manhã deste domingo, para a Missa de Acção de Graças que assinalou o 10.º aniversário da ordenação sacerdotal e da Missa Nova do padre Vítor Sousa. A celebração reuniu centenas de fiéis, familiares e amigos, num momento de gratidão e reconhecimento pelo percurso pastoral do sacerdote ao serviço da Diocese do Funchal.

Entre os presentes estiveram antigos paroquianos da Capela da Penha de França, onde Vítor Sousa iniciou o seu ministério sacerdotal, bem como numerosos membros da comunidade paroquial de Nossa Senhora do Monte, onde exerce funções de pároco desde 2018.

A celebração contou com uma expressiva participação dos diversos movimentos e grupos da paróquia, entre os quais as Confrarias de Nossa Senhora do Monte e do Santíssimo Sacramento, os acólitos, o grupo de jovens, o Atelier Musical Clave de Maria, as Missionárias de Maria, a Conferência Vicentina, o coro paroquial, a Comenda de Nossa Senhora do Monte da Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, os Ministros Extraordinários da Comunhão, a Equipa de Zeladores da Igreja, os catequistas e o Agrupamento 159-Monte do Corpo Nacional de Escutas.

Ao longo da celebração foi destacada a dedicação do sacerdote ao serviço da Igreja e das comunidades que acompanhou ao longo da última década.

No final da eucaristia, muitos dos presentes aproveitaram para felicitar pessoalmente o padre Vítor Sousa, assinalando uma data particularmente significativa para a comunidade católica do Monte e para todos aqueles que têm acompanhado o seu percurso sacerdotal.