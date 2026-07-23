Kris Meeke com honras de n.º 1 no Rali da Madeira 2026

A edição de 2026 do Rali da Madeira conta com um total de 86 equipas inscritas, número divulgado à instantes pelo organização da prova madeirense,

"Kris Meeke ostentará o número 1 no seu Toyota GR Yaris Rally2 na 67ª edição do Rali da Madeira, dentro de uma semana na estrada. O piloto britânico é o primeiro na lista de 86 inscritos esta tarde revelada pelo Club Sports da Madeira, clube responsável pela organização do evento desde a sua primeira edição, em 1959", avança a assessoria de imprensa do evento no site oficial do rali.

Quanto ao campeão regional, Miguel Nunes, navegado por João Paulo num SKoda Fabia RS Rally2 é o primeiro madeirense na lista, com o número 3.

A lista hoje tornada pública exibe não só uma grande quantidade mas um excelente painel de pilotos e máquinas que, certamente, tornarão esta nova edição de um sucesso elogiado há décadas nacional e internacionalmente.

Do rol hoje tornado público constam 25 equipas com viaturas RC2 (Rally2 ou R5), 5 com RGT e ainda 22 em Rally4, o que, em condições normais, possibilitará aos muitos espetadores presenciarem durante cerca de uma hora a evolução de equipas com as melhores viaturas disponíveis nesta altura ao nível competitivo internacional. O Rali da Madeira contará com vedetas internacionais assim como com os pilotos que discutam as primeiras posições nos campeonatos nacionais e regionais e também aqueles de outras competições em cujo calendário a prova está inserida.

Para além de Meeke, estarão à partida do evento Giandomenico Basso, vencedor da prova em quatro ocasiões, e Diego Ruiloba, piloto a levar de vencida as duas últimas edições da prova dirigida por Filipe Sousa.

Para além destes, nomes como os de Armindo Araújo, Miguel Nunes, Rúben Rodrigues, Pedro Almeida, José Pedro Fontes, Alexandre Camacho, o recordista de vitórias no rali, João Silva, Gonçalo Henriques, Miguel Caires, Ricardo Teodósio ou Hugo Lopes prometem muita competição para um apetecido lugar no lote dos dez primeiros classificados. Estes e outros concorrentes estarão ao volante de quase todas as marcas presentes no grupo RC2, Skoda, com várias versões do Fabia Rally2 e R5, Toyota GR Yaris Rally2, Citroën C3 Rally2, Hyundai i20N Rally2 e o mais recente Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Filipe Freitas, Gil Freitas, ou Paulo Mendes são referências nos esguios, ruidosos e muito eficientes RGT feitos pela Porsche e Alpine. A luta pela primazia no universo dos utilizadores de viaturas de tração dianteira será também emocionante. Contando com os pilotos que marcam o ritmo nesta categoria tanto ao nível nacional como regional, o Rali da Madeira contará com o equilíbrio entre as viaturas RC4 e com a velocidade de pilotos como João Rodrigues, Hélder Miranda, Pedro Silva, Sandro Teixeira, Emanuel Martins, Nuno Ferreira, Carlos Ferreira, Tiago Nunes, Pedro Câmara ou Martim Nunes para prolongar a emotividade ao longo da longa caravana.

A prova organizada pelo Club Sports da Madeira contará ainda coma presença de muitos outros pilotos com viaturas menos atuais ou vedetas do espetáculo como Cláudio Nóbrega em Datsun 1200, Miguel Gouveia com BMW E36, José Jarimba em Toyota Starlet ou Mário Oliveira com Ford Escort RS Mk II para que a festa seja plena em cada uma das passagens pelas 15 classificativas do programa. Razões de sobra para que uma população devotada aos ralis e os muitos forasteiros que fazem questão de estar presentes contem as horas que restam até ao arranque do próximo Rali da Madeira.