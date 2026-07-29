Banda Municipal de Santa Cruz promove concerto com filarmónica de Leiria

A Banda Municipal de Santa Cruz promove, no próximo dia 8 de Agosto, pelas 20 horas, no Salão Paroquial de Gaula, um concerto integrado no intercâmbio cultural que junta a banda madeirense à Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos de Soutocico, proveniente de Leiria.

A instituição madeirense explica que este intercâmbio teve início em 2025, com a deslocação da Banda Municipal de Santa Cruz ao continente, onde foi calorosamente recebida pela Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos de Soutocico. "A visita permitiu estreitar relações, criar novas ligações artísticas e fortalecer a colaboração entre as duas instituições".

Agora, em 2026, chega a vez de a Banda Municipal de Santa Cruz acolher os seus parceiros de Leiria na Ilha da Madeira, proporcionando uma semana de partilha musical, convívio e descoberta das tradições e paisagens madeirenses. O concerto a acontecer dia 8 de Agosto, será o ponto alto desta iniciativa, reunindo em palco duas formações filarmónicas de referência, num momento de celebração cultural e amizade.

A entrada é livre, por isso a Banda Municipal de Santa Cruz convida toda a comunidade a participar neste encontro que celebra não apenas o trabalho destas duas bandas, mas também a vitalidade, a história e a importância da tradição filarmónica no panorama cultural madeirense e nacional.

"O concerto pretende ser um momento de afirmação do papel das bandas filarmónicas enquanto espaços de formação, convivência e preservação do património musical, reforçando o valor destas instituições na vida cultural das suas comunidades", finaliza, através de comunicado.