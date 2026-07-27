Organização esclarece que salto da Choupana integra percurso do Rali da Madeira 2026

Têm circulado, nas últimas horas, informações incorrectas nas redes sociais indicando que o tradicional salto da Choupana não integra o percurso do Rali da Madeira 2026.

A comissão organizadora vem esclarecer que essa informação é falsa.

"Ao contrário do que está a ser divulgado, o percurso da Prova Especial de Classificação Palheiro Ferreiro mantém a passagem pela emblemática zona da Choupana, um dos locais mais icónicos e apreciados pelos aficionados do Rali da Madeira. O traçado desta classificativa continua a incluir este ponto de espectáculo, preservando uma tradição que faz parte da identidade da prova", explica.

A informação que tem sido partilhada corresponde a uma alteração efectuada na edição de 2020, quando, devido à pandemia de COVID-19, o percurso foi temporariamente modificado para evitar grandes concentrações de público. Essa decisão dizia respeito exclusivamente àquela edição e não se aplica ao Rali da Madeira 2026.

A organização apela, por isso, a todos os adeptos e órgãos de comunicação social para que consultem apenas os canais oficiais do Rali da Madeira antes de partilharem informações sobre a prova.

O Rali da Madeira regressa às estradas da Região entre 30 de Julho e 1 de Agosto, proporcionando, uma vez mais, alguns dos troços mais espectaculares do panorama internacional, entre os quais a sempre aguardada passagem pela Choupana.