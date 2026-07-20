Rali da Madeira 2026 será apresentado na quarta-feira

O Rali da Madeira 2026 será oficialmente apresentado na próxima quarta-feira, 23 de Julho, numa conferência de imprensa promovida pelo Club Sports da Madeira, entidade organizadora da prova.

A sessão está marcada para as 12h00 e decorrerá na Gare Marítima da Madeira – Pontinha, no Porto do Funchal, onde se encontra instalado o Centro Operacional do Rali da Madeira.

A apresentação assinala o arranque oficial da edição de 2026 de uma das mais emblemáticas provas automobilísticas da Região Autónoma da Madeira.

Durante a conferência serão divulgados os principais detalhes da competição, que integra o calendário desportivo regional e continua a afirmar-se como um dos eventos de maior projecção da Madeira.