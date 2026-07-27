'Jaime Moniz' expressa voto de pesar pela morte da docente Irene Rocha

A antiga docente da Escola Secundária Jaime Moniz, Irene Graça F. Gomes Rocha, faleceu, informou hoje aquele estabelecimento de ensino, através de um comunicado, que manifestou "pesar e consternação" pela perda da professora aposentada.

Nascida em 1951, Irene Rocha dedicou toda a sua carreira profissional à Escola Secundária Jaime Moniz, onde leccionou Inglês, desempenhou funções como delegada do grupo disciplinar 330 e orientadora de estágio.

Na nota de pesar divulgada, a escola destaca o legado deixado pela docente junto de várias gerações de alunos e professores, sublinhando que "marcou muitas gerações" e que o seu contributo para a comunidade educativa "perdura e não será esquecido".

A Escola Secundária Jaime Moniz endereçou ainda as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Irene Rocha.