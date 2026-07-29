Bancadas para a Super-Especial do Rali da Madeira 2026 estão esgotadas

A Comissão Organizadora do Rali da Madeira 2026 informou, esta quarta-feira, que se encontram esgotados todos os bilhetes para as bancadas da Super-Especial Cidade do Funchal, que marca o arranque da edição deste ano da prova.

A elevada procura voltou a confirmar o enorme entusiasmo do público pelo evento, tendo os ingressos sido totalmente adquiridos poucos dias após o início da venda. A Organização agradece a confiança e o interesse demonstrados por todos os aficionados, cujo apoio continua a ser fundamental para o sucesso do Rali da Madeira. Comissão Organizadora do Rali da Madeira

A todos os espectadores com bilhete, recomenda-se a chegada atempada às respetivas bancadas, de forma a facilitar os acessos e garantir uma entrada tranquila antes do início da prova.

Para quem não conseguiu adquirir lugar nas bancadas, a organização recorda que existem diversas zonas do percurso onde será possível acompanhar a Super-Especial, devendo sempre ser respeitadas as indicações da Organização, dos comissários e das forças de segurança, privilegiando apenas os locais autorizados para o público.