Rali da Madeira 2026 aposta em plano de sustentabilidade ambiental

O Rali da Madeira 2026 vai implementar um Plano de Sustentabilidade Ambiental para prevenir e reduzir os impactes ambientais da prova.

Entre as medidas previstas estão o reforço da recolha selectiva de resíduos, a instalação de Ilhas Ecológicas no Parque de Assistências, o uso obrigatório de tapetes de protecção do solo, meios de contenção de derrames e monitorização do ruído. O plano inclui ainda prevenção de incêndios, reforço da limpeza dos espaços utilizados, acções de sensibilização ambiental e a recolha e reutilização de materiais temporários, como fitas de balizagem e sinalética, após a prova.

A organização apela à colaboração do público e das equipas na gestão responsável dos resíduos, na protecção da natureza e no cumprimento das regras ambientais, para que o evento concilie a paixão pelo automobilismo com o respeito pelo território que o acolhe.