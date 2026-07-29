Clube Naval do Funchal entra em cheio no Campeonato dos Recordistas com cinco recordes

O Clube Naval do Funchal iniciou da melhor forma a sua participação no Campeonato dos Recordistas, última competição da época, que decorre entre 28 e 30 de Julho, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

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O primeiro dia de competição ficou marcado por uma prestação de enorme qualidade dos nadadores navalistas, que alcançaram um total de cinco recordes, dois nacionais e três regionais, "confirmando o excelente momento de forma da equipa", refere o CNF.

O grande destaque vai para a estafeta masculina de 4x50 metros estilos Juvenis B, constituída por David Rodrigues, Lourenço Lúcio, Alexandre Silva e Pedro Abreu, que estabeleceu um novo Recorde Nacional com o tempo de 1:52.90. O anterior máximo nacional pertencia ao Famalicão desde 2021, tornando este resultado ainda mais significativo.

Na natação adaptada, Joaquim Carvalho voltou a fazer história ao bater mais um Recorde Nacional da classe S17, desta vez na prova dos 200 metros estilos, ao completar a distância em 2:14.86, reforçando o estatuto de referência nacional da modalidade.

"Também ao nível regional houve motivos para celebrar, com a obtenção de três novos recordes", salienta o CNF.

Pedro Pita estabeleceu um novo Recorde Regional Absoluto e Sénior nos 50 metros costas, ao vencer a prova em 24.46. Um resultado de enorme qualidade que passa a ser o 5.º melhor tempo de sempre em Portugal, apenas superado por quatro nadadores olímpicos.

David Rodrigues, ao realizar o primeiro percurso da estafeta, fixou um novo Recorde Regional de Juvenis B nos 50 metros costas, com o tempo de 27.46.

Por fim, a estafeta masculina de 4x100 metros livres, composta por Jean Rojas, João Rodrigues, Sérgio Abreu e Pedro Pita, estabeleceu um novo Recorde Regional Absoluto e Sénior ao terminar a prova em 3:24.16.