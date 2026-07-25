Trio madeirense foi a sorteio no Campeonato de Portugal
AD Camacha, AD Machico e Estrela da Calheta integram a série B. Na primeira jornada há um AD Machico - Estrela da Calheta e o AD Camacha-Salgueiros.
Decorreu na tarde de hoje o sorteio da primeira fase do Campeonato de Portugal, que volta a contar com quatro séries, bem como com três clubes madeirenses.
A edição de 2026/2027 começa a 16 de Agosto e fecha com a final agendada para 20 de Junho, sendo que a primeira fase da competição disputa-se até 17 de Abril e onde estão contempladas 26 jornadas.
No que concerne às equipas madeirenses, AD Camacha, AD Machico e o estreante Estrela da Calheta, foram inseridos na Série B, juntamente com AD Castro Daire, Florgrade FC, AD Ovarense, Guarda FC, UD Sousense, AD Sanjoanense, Beira-Mar, SC Salgueiros, Cinfães, FC Alpendorada e União de Lamas
Quanto à estreia na prova acontece a 16 de Agosto e logo com o dérbi regional entre AD Machico e Estrela da Calheta. Já na Camacha a equipa local irá medir forças com o Salgueiros.
Quanto aos restantes dérbis madeirenses terão lugar à sétima jornada, a 1 de Novembro, com a formação de Machico a receber a visita do clube da Camacha, enquanto na 12.ª jornada, marcada para 20 de Dezembro o Estrela da Calheta desloca-se até à Camacha.