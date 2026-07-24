Clube Naval do Funchal inicia nacional com um vice-campeão, 2 bronzes e 3 recordes regionais

O Clube Naval do Funchal iniciou em bom plano a participação no Campeonato Nacional Astralpool de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorre até domingo no Complexo de Piscinas do Jamor, conquistando duas medalhas e estabelecendo três novos recordes regionais no primeiro dia de competição.

A formação madeirense, que apresenta a quinta maior comitiva da prova, com 26 nadadores, esteve em evidência através de Pedro Pita, João Padrela e Sofia Gomes.

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Pedro Pita arrecadou a medalha de bronze nos 100 metros costas, ao completar a distância em 56,33 segundos, resultado que lhe permitiu igualmente fixar novos recordes regionais absoluto e sénior. Já João Padrela subiu ao segundo lugar do pódio nos 50 metros livres, sagrando-se vice-campeão nacional com o tempo de 22,68 segundos.

Em juniores, Sofia Gomes também alcançou um lugar no pódio, ao conquistar o bronze nos 100 metros costas, com a marca de 1.08,00, estabelecendo um novo recorde regional da categoria de 18 anos.

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Entre os restantes resultados de relevo da equipa madeirense, David Rodrigues foi quarto classificado nos 100 metros costas (1.02,36), Zara Rojas terminou na quinta posição dos 50 metros livres (26,36), registo que constitui um novo recorde regional absoluto e sénior, enquanto Salvador Mendes foi sexto nos 200 metros mariposa em juvenis, com 2.15,82.

A delegação do Clube Naval do Funchal é acompanhada pelos treinadores Elmano Freitas, Paulo Camacho, Filipe Fraga e João Vieira e procura continuar a somar medalhas nas restantes jornadas da competição nacional, que termina a 26 de Julho.