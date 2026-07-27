Cinco ralis, dois candidatos e tudo em aberto no Campeonato de Ralis Coral da Madeira

Cinco provas disputadas, dois vencedores diferentes e apenas dez pontos a separar os dois primeiros classificados. É este o cenário do Campeonato de Ralis Coral da Madeira de 2026, que chega à 67.ª edição do Rali da Madeira com a luta pelo título completamente em aberto.

A temporada arrancou em Março, em Machico, com João Silva a impor o Toyota GR Yaris Rally2 perante Miguel Nunes, que tripulava um Skoda Fabia RS Rally2. Depois de um início equilibrado, uma melhor escolha de pneus perante condições meteorológicas instáveis permitiu a Silva conquistar uma vitória confortável. Rui Jorge Fernandes assegurou o terceiro lugar.

Em Abril, no Rali de Santana, João Silva voltou a superiorizar-se. Miguel Nunes comprometeu as aspirações logo na primeira classificativa de sábado, ao cometer um erro que resultou num furo, permitindo ao rival destacar-se. Rui Jorge Fernandes repetiu o terceiro posto.

A resposta de Miguel Nunes surgiu em Maio, no Rali de São Vicente. O piloto do Skoda liderou praticamente toda a prova, enquanto João Silva apenas conseguiu acompanhar o ritmo até sensivelmente a meio da competição. Artur Quintal conquistou o terceiro lugar, numa prova marcada pelo violento despiste de Rui Jorge Fernandes, acidente que o afastou das provas seguintes, incluindo o Rali da Madeira.

Na Ribeira Brava, em Junho, Miguel Nunes entrou melhor, mas João Silva assumiu o comando durante o segundo dia e conquistou a terceira vitória da temporada. O regressado Miguel Caires terminou em segundo, enquanto Nunes fechou o pódio.

A quinta ronda, disputada na Calheta há pouco mais de três semanas, terminou com um triunfo tranquilo de Miguel Nunes. Miguel Caires voltou a ser segundo e Alexandre Camacho alcançou o primeiro pódio da época, já mais próximo do ritmo dos pilotos da frente. A prova ficou ainda marcada pelo capotamento de João Silva e pelas duas vitórias em classificativas alcançadas por Filipe Freitas, ao volante do Porsche 991 GT3.

Com cinco das oito provas concluídas, Miguel Nunes lidera o campeonato com 113 pontos, seguido de João Silva, com 103. Artur Quintal ocupa o terceiro lugar, com 67 pontos, enquanto Gil Freitas é quarto, com 62. Miguel Caires fecha o top cinco, com 40 pontos.

Depois do Rali da Madeira, a temporada ficará reduzida a duas provas: os ralis do Funchal/Câmara de Lobos, em setembro, e do Porto Santo, em novembro. Com apenas dez pontos a separar os dois principais candidatos ao título, a reta final promete manter a emoção até à última classificativa.