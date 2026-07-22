Clube Naval do Funchal conquista pódio histórico no Campeonato Nacional de Canoagem de Mar

O Clube Naval do Funchal (CNF) alcançou um resultado histórico ao conquistar o 3.º lugar da classificação geral do Campeonato Nacional de Canoagem de Mar 2026, encerrando a competição com um lugar no pódio colectivo entre 33 clubes de todo o país.

A classificação final foi confirmada após a terceira e última etapa do campeonato, disputada nos dias 17 e 18 de Julho, em Vila Nova de Milfontes. Ao longo das três provas do circuito nacional, o CNF somou 2.060 pontos, resultado das prestações alcançadas em Vila do Conde (950 pontos), Açores (1.110 pontos) e Vila Nova de Milfontes (884 pontos).

O título nacional foi conquistado pelo Clube Fluvial Vilacondense, enquanto o Clube do Mar Costa do Sol terminou na segunda posição. Segundo o CNF, o terceiro lugar ganha especial significado tendo em conta que os dois primeiros classificados competiram com delegações de cerca de três dezenas de atletas, ao contrário da comitiva madeirense.

Além do desempenho colectivo, os atletas do Clube Naval do Funchal alcançaram vários resultados de destaque nas classificações individuais e em dupla.

Paulo Macedo conquistou o 3.º lugar em SS1 Júnior Masculino, enquanto Beatriz Chaves terminou na mesma posição em SS1 Júnior Feminino. A dupla formada por Martin Perdigão e Paulo Macedo sagrou-se vice-campeã nacional em SS2 Júnior Masculino.

Entre os restantes resultados, João Câmara foi quarto classificado em SS1 Master A Masculino, Vítor Chaves terminou na quarta posição em SS1 Master B2 Masculino e Carlota Fernandes Duarte e Miguel Pinto Martins alcançaram igualmente o quarto lugar em SS2 Absoluto Misto.