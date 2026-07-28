Porto Santo vê nascer 'Sport Clube Portosantense 1948'

Vai ser criado, nos próximos dias, um novo clube desportivo na ilha do Porto Santo. A colectividade vai chamar-se 'Sport Clube Portosantense 1948' e vai ter como homens fortes Franco Couto, Hélder Oliveira e João Pereira. O investimento vem do Norte de Portugal (Trofa), por pessoas há muito ligadas ao futebol.

Os objectivos são o regresso de uma equipa sénior ao futebol regional, a começar pela Primeira Divisão Regional. O intuito é também ter jogadores locais, alguns do continente e há ainda a possibilidade de contar com jovens oriundos de Cabo Verde, entre outros.

É intuito desta nova colectividade dar novas alegrias ao Porto Santo, unir novamente os portosantenses ao futebol e fazer crescer e deixar um legado para o futuro.

Quanto ao logótipo do Sport Clube Portosantense 1948, é inspirado nas paisagens magníficas da ilha, no mar, na coragem e num espírito de superação.

O lema da coletividade é “Juntos Fazemos História. Juntos Representamos o Porto Santo”. A coletividade quer honrar o passado, valorizar a identidade da ilha e construir um futuro ambicioso.

O DIÁRIO sabe que a escritura do “Sport Clube Portosantense 1948” vai acontecer ainda esta semana, na ilha dourada.