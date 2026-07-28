Casino cheio de paixão pelo rali

A sessão de autógrafos do Rali da Madeira transforma, esta noite, a zona junto ao Casino da Madeira num verdadeiro ponto de encontro dos amantes do desporto automóvel.

Desde o início da noite que centenas — talvez milhares — de fãs e curiosos marcam presença não apenas para recolher autógrafos dos ídolos do volante, mas também para fotografar e filmar a quase centena de bólides expostos, numa oportunidade única de ver bem de perto as máquinas que vão animar a edição deste ano da prova.

A noite amena na capital madeirense ajuda a reforçar o ambiente de festa que já se vive em torno do Rali da Madeira. A música ambiente, a presença dos pilotos e equipas e o convívio entre os adeptos dão um carácter especial à iniciativa, que volta a aproximar a competição do público.

Entre os muitos aficcionados presentes está Pedro Henriques. Apesar de ainda jovem - 26 anos-, já perdeu a conta aos ralis que acompanha de perto. Esta noite veio ao Casino da Madeira em busca de "meia dúzia" de autógrafos e, sobretudo, para aproveitar o convívio com amigos.

"É sempre uma oportunidade diferente para estar perto dos pilotos e das máquinas", destacou, enquanto aguardava pelo contacto com alguns dos nomes que vão disputar a prova.

Para quinta-feira, Pedro Henriques já tem presença garantida na Avenida do Mar, onde pretende assistir à super especial de abertura do rali. Nos dias seguintes, os planos passam por acompanhar as classificativas na zona do Poiso e, eventualmente no sábado, deslocar-se até ao lado Oeste da ilha, com Ponta do Pargo ou Serra de Água como possibilidades.

O objectivo é sentir bem de perto as emoções de uma prova que espera ser "renhida". Apesar de reconhecer que a concorrência dos pilotos de fora é "demasiado" forte, acredita que uma vitória portuguesa — e, de preferência, madeirense — não é impossível.

A noite de apresentação junto ao Casino da Madeira volta assim a confirmar a forte ligação entre o Rali da Madeira e o público, numa celebração que antecede o regresso da competição à estrada.