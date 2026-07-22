Clube Naval do Funchal alcança 4.º lugar no Campeonato Nacional de Esperanças de Mar

O Clube Naval do Funchal (CNF) terminou o Campeonato Nacional de Esperanças de Mar 2026 no 4.º lugar da classificação geral por clubes.

A classificação ficou definida após a terceira e última etapa do campeonato, disputada no passado sábado, em Sines, onde a equipa do CNF voltou a destacar-se entre os melhores clubes do país.

Ao longo das três etapas do circuito, os jovens atletas do clube somaram um total de 1.944 pontos, depois de alcançarem 853 pontos na primeira prova, 1.027 na segunda e 917 na etapa decisiva.

Em termos individuais, o principal destaque vai para Carlota Rodrigues, que conquistou o título de vice-campeã nacional na categoria SUPC Cadete Feminino.

Entre os restantes resultados de relevo, Ana Matias terminou no 4.º lugar em SS1 Cadete Feminino, enquanto Diana Fernandes foi quinta classificada em SS1 Iniciado Feminino, Juan Freitas alcançou o 5.º lugar em SS1 Infantil Masculino B e Hamilton Santos também terminou na quinta posição em SS1 Cadete Masculino. Leonardo Freitas concluiu a competição no 11.º lugar da mesma categoria.