Clube Naval conquista mais três medalhas no terceiro dia do Nacional

O Clube Naval do Funchal voltou a somar medalhas no terceiro dia do Campeonato Nacional Astralpool de Juvenis, Juniores e Seniores, que decorre no Complexo de Piscinas do Jamor, arrecadando mais três medalhas, um recorde regional e um lugar no pódio coletivo.

Zara Rojas conquistou a medalha de prata sénior nos 50 metros mariposa, ao completar a distância em 27,44 segundos.

Também João Padrela voltou a subir ao pódio, sagrando-se vice-campeão nacional sénior nos 50 metros mariposa. O nadador do Clube Naval do Funchal registou a marca de 24,31 segundos, terminando apenas atrás do campeão do mundo Diogo Ribeiro.

Em Juvenil A, Tomás Gonçalves estabeleceu um novo recorde regional nos 100 metros bruços, ao concluir a prova em 1.06,42.

A fechar a jornada, a estafeta sénior masculina do Clube Naval do Funchal, composta por Jean Rojas, João Padrela, Sérgio Abreu e Pedro Pita, conquistou a medalha de bronze nos 4x100 metros livres, com o tempo de 3.28,50. A prova foi vencida pelo Futebol Clube do Porto, seguindo-se o Sport Algés e Dafundo, com a formação madeirense a completar o pódio.