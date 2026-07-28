PEC 7 - Ribeiro Frio em foco no Rali da Madeira

É uma das alterações de 2026. Tem início na ER 203, nas Carreiras e sobe para o Nicho e Pedra do Poiso, zona onde vira à esquerda para a ER 103 e desce para a Ribeira das Cales. No Portão Sul do Chão da Lagoa, vira para e percorre o Parque Ecológico do Funchal, de onde desce para o Poiso. Aí vira à esquerda para novamente para a ER 103 e desce para o Ribeiro Frio. Termina no Cedro Gordo, perto do entroncamento para São Roque do Faial. Mistura zonas muito técnicas com outras muito rápidas. A enorme descida final poderá colocar problemas de fadiga aos travões.

Acessos pelo Santo da Serra: Nicho (entroncamento da ER 202 com a ER 203), Poiso (Atenção: Saída de Emergência) e Pedra do Poiso. Pelo Funchal: Portão Sul do Chão da Lagoa (Atenção: Saída de Emergência).