PS-Madeira exige redução do ISP para travar escalada do preço dos combustíveis

A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, alertou esta quarta-feira para a subida contínua dos preços dos combustíveis e desafiou o Governo Regional a baixar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) por resolução do Executivo.

Segundo a líder socialista, atestar um depósito de 50 litros custa agora mais 13,5 euros na gasolina e 17,5 euros no gasóleo do que no início do ano, gerando forte impacto no orçamento das famílias e empresas. Célia Pessegueiro denunciou ainda que, entre janeiro e maio, a receita fiscal arrecadada pelo Governo com o ISP subiu 40% (de 15 para 21 milhões de euros) em comparação com o período homólogo de 2025.

O PS defende a aplicação imediata de uma redução no ISP e no IVA, avisando que a falta de intervenção governamental agravará os custos dos transportes, alimentação e produção na Região.