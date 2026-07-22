Jovem açoriano Pedro Câmara estreia-se no Rali da Madeira
O micaelense Pedro Câmara faz a sua estreia no Rali da Madeira, naquele que será, na prática, também o seu segundo rali em asfalto.
"Estou ciente da minha pouca experiência e não vou apontar a resultados específicos, vou procurar continuar a minha evolução. Tenho imenso gosto em participar neste rali, é um sonho que concretizo. Contudo, esta é uma prova bastante difícil, com muitos quilómetros, mas estradas brutais e com um público a que ninguém pode ficar indiferente. Queremos aprender o mais rápido possível e vamos testar antes do evento para nos ajustarmos e tirarmos algumas ilações. Irá ser um rali muito exigente mas estamos confiantes num bom trabalho", afirma.
Filho do piloto com o mesmo nome, Pedro Câmara tem 19 anos e estreou-se nos ralis em 2025 ao volante de um Renault Super 5. O piloto depois foi eleito para o FPAK Junior Team e alinhou em várias provas com um Peugeot 208 Rally6 com o qual esteve sempre na frente do seu escalão. 2026 é um ano de aposta forte na sua carreira e tem se divido entre o campeonato açoriano com um Opel Corsa Rally4 e a copa ibérica da Peugeot com um Peugeot 208 Rally4. É líder da Peugeot Rally Cup Ibérica, terceiro classificado absoluto no campeonato dos Açores e quarto no CPR de duas rodas motrizes.