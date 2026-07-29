93,4% das famílias da Madeira tinham acesso à Internet em casa

A Direcção Regional de Estatística (DREM) acaba de publicar um vídeo de sensibilização para a resposta ao Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias (IUTIC), cuja edição de 2026 está presentemente em curso na Região até 16 de Agosto.

O IUTIC é uma operação anual que tem como objectivo a recolha e produção de indicadores sobre o acesso das famílias às TIC e a sua utilização pelos indivíduos entre os 16 e os 74 anos. Trata-se de um inquérito por amostragem, feito junto de 1.570 alojamentos e não a toda a população. Pode ser respondido presencialmente, por telefone ou através da internet. As famílias seleccionadas já receberam uma carta da DREM a informar da sua participação neste inquérito, que permite apurar dados como a percentagem de famílias, com pelo menos um indivíduo entre os 16 e os 74 anos, que têm internet em casa, que na Região foi de 93,4%, em 2025.