Rubina Leal afirma diáspora madeirense como rede global de competências e influência

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, prestou homenagem aos pioneiros da emigração madeirense no Canadá, na Galeria dos Pioneiros, em Toronto. A iniciativa contou com a presença do Comendador e proprietário da Galeria dos Pioneiros, da Deputada Federal Julie Dzerowicz, do Conselheiro das Comunidades Portuguesas, do Presidente da Aliança dos Clubes e Associações Portugueses do Ontário, de empresários, de representantes da comunicação social portuguesa sediada em Toronto, entre os quais o Correio da Manhã Canadá, e de diversas personalidades da comunidade.

Na ocasião, a presidente sublinhou que os madeirenses espalhados pelo mundo representam uma verdadeira rede global de competências, experiência e influência, que constitui um ativo estratégico para a afirmação internacional da Região. Defendeu um novo paradigma na relação com as comunidades madeirenses, assente na mobilização da diáspora como uma rede global de talento, uma rede de conhecimento, uma rede de investimento, uma rede de influência internacional e uma parceira da internacionalização da Madeira, reforçando o seu papel na criação de oportunidades, na aproximação entre mercados e na projeção da Região além-fronteiras.

Rubina Leal evocou ainda a coragem e a determinação dos madeirenses que, a partir das décadas de 1950 e 1960, partiram em busca de uma vida melhor, enfrentando grandes desafios e contribuindo, com o seu trabalho, para o desenvolvimento económico e social do Canadá. Salientou que foi essa geração que lançou os alicerces de uma comunidade hoje forte, respeitada e plenamente integrada, preservando simultaneamente a língua, a cultura, as tradições e a identidade madeirense através de um notável movimento associativo.

A presidente expressou o profundo reconhecimento da Região Autónoma da Madeira a todos os pioneiros que abriram caminho às gerações seguintes e projetaram o nome da Madeira além-fronteiras. Sublinhou que a melhor forma de honrar o seu legado passa por reforçar as instituições comunitárias, aproximar os jovens da Madeira e fortalecer os laços entre a Região e a sua diáspora, afirmando que este é o caminho para consolidar uma comunidade cada vez mais ligada à Madeira e ao seu futuro.