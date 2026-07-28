Rubina Leal reforça laços com empresários madeirenses em Toronto

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, visitou a empresa Vieira & Associates Insurance, em Toronto, no Canadá, fundada pelo empresário madeirense José Alcindo Vieira e actualmente gerida em conjunto com o filho, Patrick Vieira, numa iniciativa inserida na visita oficial ao Canadá.

O encontro serviu para reconhecer o percurso de sucesso da empresa, construída por emigrantes madeirenses, e destacar o contributo da diáspora para o desenvolvimento económico e empresarial do Canadá.

Durante a visita, Rubina Leal sublinhou o espírito empreendedor dos madeirenses que se afirmaram nos países de acolhimento graças ao trabalho, à perseverança e à capacidade de inovação. Destacou ainda que o percurso da Vieira & Associates Insurance demonstra a importância da continuidade dos projectos familiares, através da transmissão de conhecimento e experiência entre gerações, mantendo uma forte ligação às origens.

A presidente do parlamento madeirense realçou também o papel estratégico da diáspora para o futuro da Região, considerando que os empresários madeirenses no estrangeiro podem contribuir para reforçar as ligações entre mercados, atrair investimento e promover a partilha de conhecimento.

"A nossa diáspora representa uma rede internacional de talento, experiência e oportunidades que pode aproximar empresas e fortalecer a economia regional", afirmou.

Na ocasião, Rubina Leal apresentou a Madeira como uma região moderna, inovadora e aberta ao investimento, incentivando empresários e lusodescendentes a aprofundarem os laços económicos com a terra de origem.

"Queremos que conheçam a Madeira de hoje e que façam parte das novas oportunidades que a Região tem para oferecer", concluiu.