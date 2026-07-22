Rubina Leal visita Canadá durante cinco dias

A comunidade madeirense no Canadá esta entusiasmada para receber a primeira mulher presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal.

A visita institucional à comunidade madeirense naquele país acontece entre os dias 25 e 29 de Julho.

O conselheiro das Comunidades Madeirenses do Canadá, José Rodrigues, disse ao DIÁRIO que esta visita tem um programa dedicado ao fortalecimento das relações entre a Região Autónoma da Madeira e a sua diáspora e, neste caso concreto, do Canadá.

O conselheiro adiantou ainda que longo da visita, Rubina Leal, participará em diversos encontros com dirigentes associativos, representantes da comunidade, autoridades e instituições portuguesas, proporcionando um contacto directo com uma das mais numerosas e dinâmicas comunidades madeirenses no estrangeiro.

Destacou ainda que um dos momentos centrais da visita terá lugar no próximo sábado, 25 de Julho, no Madeira Park, propriedade da Casa da Madeira, onde será recebida oficialmente pelos dirigentes da instituição e por membros da comunidade, local onde se vai celebrar o dia do emigrante e da poncha.

Esse primeiro dia na cerimónia de boas-vindas será marcado pela plantação simbólica de uma árvore, evocando o crescimento, a continuidade e os profundos laços que unem a Madeira aos seus emigrantes.

O programa de cinco dias no Canadá contempla igualmente visitas a outras instituições comunitárias e encontros oficiais, permitindo à presidente da Assembleia Legislativa da Madeira de conhecer de perto a realidade da comunidade madeirense no Canadá, reconhecer o seu contributo para o desenvolvimento da sociedade canadiana e reafirmar a importância da diáspora na projeção da Madeira além-fronteiras.

O conselheiro, José Rodrigues, considera que esta visita representa um momento de grande significado institucional e humano, reforçando a proximidade entre a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e os milhares de madeirenses que, ao longo de várias gerações, construíram uma vida no Canadá sem nunca perderem a ligação às suas origens.

Esta, que é a primeira visita da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira representa um importante reconhecimento do papel da comunidade madeirense no Canadá e reforça os laços históricos, culturais e institucionais que unem a Madeira aos seus cidadãos residentes no estrangeiro.