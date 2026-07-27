PSP apreende mais de 1.500 doses de cannabis
Homem detido após descoberta de plantação no interior de habitação
A PSP deteve hoje no Funchal um homem e apreendeu mais de 1.500 doses individuais de cannabis na sequência de uma intervenção policial que permitiu detectar uma plantação no interior de uma habitação.
Segundo o Comando Regional da PSP da Madeira, foram apreendidas 11 plantas de cannabis, com um peso bruto superior a 3,8 quilos, quantidade que permitiria a produção de cerca de 1.523 doses individuais.
O suspeito foi presente às diligências processuais competentes e, após contacto com o Ministério Público, ficou sujeito à medida de coacção de Termo de Identidade e Residência, aguardando os ulteriores termos do inquérito.
A PSP refere que mantém o combate ao tráfico de estupefacientes como uma das suas prioridades, com o objectivo de contribuir para a segurança da comunidade.
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