Conselho da Diáspora Madeirense com dois novos conselheiros

O Governo Regional já nomemou os novos conselheiros que integram o Conselho da Diáspora Madeirense.

Na resolução publicada esta quarta-feira no Jornal Oficial surgem duas novidades. Eugénio Perregil entra na lista de conselheiros pelo Reino Unido; Paulo Ferreira assume o cargo pelos EUA.

Pela África do Sul, ficam apenas três conselheiros, que estavam em funções, não tendo sido nomeado um quarto, em substituição José Luiz Silva, falecido em Maio.

Conforme referido na Resolução assinada por Miguel Albuquerque, fazendo referência a uma decisão tomada no último conselho de Governo, de 15 de Julho, é referido que o Conselho da Diáspora Madeirense garante "o envolvimento activo das comunidades madeirenses dispersas pelo mundo na definição da política do Executivo regional para as migrações".

Os novos conselheiros deverão ser formalmente apresentados no Fórum Madeira Global, que acontece amanhã, no Centro de Congressos da Madeira.